DEL2: Selber Wölfe empfangen Dresdner Eislöwen

Nach zuletzt fünf Heimniederlagen in Folge wollen die Selber Wölfe in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur. Am Abend geht es für das Team um Kapitän Richard Gelke gegen die Dresdner Eislöwen. Im Kampf um die Pre-Playoff-Teilnahme und den damit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt müssen Punkte her:

Personell sieht es nicht rosig aus: neben den Langzeitverletzten Boiarchinov und Gimmel fallen auch Kruminsch, Naumann, Noack und Schwamberger aus. Erstes Bully gegen den Tabellensechsten aus Dresden ist um 19 Uhr 30 … ihr könnt mit der Radio Euroherz-Eiszeit live dabei sein.