Die Selber Wölfe wollen am Abend in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur. Nach vier Siegen in Folge gab es in den letzten beiden Spielen gegen Heilbronn und Kaufbeuren für die Wölfe nur einen Punkt. Im Kampf um den direkten Klassenerhalt müssen Punkte her, sagt Stürmer Arturs Kruminsch vor dem Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim:

Erstes Bully ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.