DEL2: Selber Wölfe bei Aufsteiger Regensburg gefordert

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollen die Selber Wölfe in der DEL2 die Serie an diesem Wochenende fortsetzen. Bevor am Sonntag die Lausitzer Füchse nach Selb kommen, steht für die Mannschaft von Sergej Waßmiller heute das Auswärtsspiel bei Aufsteiger Eisbären Regensburg an. Erstmals mit dabei ist der amerikanische Neuzugang Bryce Reddick.

Während Boiarchinov, Gelke, Gimmel und Schaaf weiter verletzt ausfallen, kehrt Lavallée nach abgelaufener Sperre zurück in den Kader. Erstes Bully in Regensburg ist um 20 Uhr – Radio Euroherz ist für euch mit der „Eiszeit“ live dabei.