DEL2: Selber Wölfe auf Stürmersuche

21 Niederlage in Folge – die Negativserie der Selber Wölfe in der DEL2 geht weiter. Gestern gab es eine 3:4 Heimniederlage nach Penalty-Schießen. Dabei hat sich wieder einmal die mangelnde Chancenverwertung als größte Baustelle des abgeschlagenen Tabellenschlusslichts heraus kristallisiert. Entsprechend sucht man mit Hochdruck noch nach einem Torjäger, der die Wölfe in den Playdowns zu Klassenerhalt schießen soll. Viel Zeit, Spieler zu verpflichten bleibt nicht mehr – trotzdem ist Vorstand Jürgen Golly optimistisch, den Abstieg zu verhindern:

Morgen steht das nächste Spiel an – ab 18 Uhr 30 gastieren die Wölfe beim Tabellenfünften in Bad Nauheim. Radio Euroherz berichtet wie gewohnt live in der „Eiszeit“.