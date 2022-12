DEL2: Selber Aufstiegscoach kehrt zurück

Unter seiner Regie feierten die Selber Wölfe mit dem Aufstieg in die DEL2 und dem Klassenerhalt die größten Erfolge ihrer Geschichte – jetzt kehrt Herbert Hohenberger in die zweithöchste deutsche Eishockey-Liga zurück. Wie die Rheinische Post schreibt, soll der 53jährige Österreicher Co-Trainer der Krefeld Pinguine werden. Zuletzt war Hohenberger als Geschäftsführer und Trainer bei der Eishockey Akademie Oberösterreich tätig. Der ehemalige österreichische Nationalspieler spielte in Deutschland unter anderem vier Jahre für die Kölner Haie, mit denen er 1995 Deutscher Meister wurde, nahm an neun Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen teil und wurde fünf Mal österreichischer Meister. Nach dem Klassenerhalt mit den Selber Wölfen in der vergangenen Saison, wurde der Vertrag mit ihm nicht verlängert. Ob Hohenberger bereits am Montag beim Spiel der Krefeld Pinguine in Selb an der Bande steht, ist derzeit noch nicht bekannt.