Die Selber Wölfe wollen in den Playdowns der DEL2 heute einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. In der Best-of-Seven-Serie gegen die Heilbronner Falken führen die Wölfe mit 2:1 und benötigen noch zwei Siege. Wölfe-Geschäftsführer Thomas Manzei glaubt an die Mannschaft und hofft auf eine volle Netzsch-Arena:

Spielbeginn ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz ist für euch mit der „Eiszeit“ live dabei.