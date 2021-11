DEL2: Selb vs. Bayreuth, die Zweite

Die Selber Wölfe und die Bayreuth Tigers unternehmen am Abend in der DEL2 einen neuen Anlauf. Wegen mehrerer Coronafälle war das Derby am 5. November kurzfristig abgesagt worden. Während die Wölfe seit dem Wochenende wieder auf dem Eis stehen, ist es für Bayreuth das erste Spiel nach ihrer Quarantäne-Zwangspause. Allen Widrigkeiten zum Trotz soll der Sport im Mittelpunkt stehen – Co-Trainer Marc Thumm.

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßgaben der bayerischen Staatsregierung dürfen maximal 950 Zuschauer in der Netzsch-Arena dabei sein. Erstes Bully ist um 19 Uhr … Sprade TV und Radio Euroherz sind für euch live dabei.