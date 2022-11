DEL2: Selb gewinnt auch gegen Weißwasser

Die Erfolgs-Serie der Selber Wölfe in der DEL2 geht weiter. Gestern feierte die Mannschaft von Sergej Waßmiller gegen die Lausitzer Füchse einen 2:1-Heimsieg nach Verlängerung. Verteidiger Peter Trska sorgte mit seinem Tor in der 52. Minute für den Ausgleich, den spielentscheidenden Treffer erzielte dann Daniel Schwamberger in der vierten Minute der Overtime:

In der Tabelle bleiben die Wölfe mit drei Punkten Rückstand auf die Lausitzer Füchse und Landshut Elfter – Nächster Gegner ist am Freitag der Tabellenzweite ESV Kaufbeuren.