Wer holt sich in den Playdowns der DEL2 zwischen Selb und Bayreuth den ersten Matchpuck? Aktuell steht es zwischen den beiden Erzrivalen in der Best of Seven-Serie 2:2. Am Abend wollen die Wölfe mit einem Auswärtssieg vorlegen und dann am Sonntag zu Hause vor den eigenen Fans den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Vorstand Thomas Manzei:

Erstes Bully in Bayreuth ist um 20 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.