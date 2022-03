Nach der unglücklichen Auftaktniederlage in Bayreuth wollen die Selber Wölfe am Abend den Ausgleich in den Playdowns gegen die Bayreuth Tigers schaffen. Trotz des 3:4 am Mittwoch habe man viel Positives für die restlichen Spiele der „Best of Seven“-Serie mitnehmen können, sagt Co-Trainer Marc Thumm. Entsprechend positiv geht man in das heutige Heimspiel:

Spielbeginn ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz ist mit der „Eiszeit“ live dabei.