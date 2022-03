DEL2-Playdowns: Spiel 1 geht an Bayreuth

Die Selber Wölfe haben das erste Playdown-Spiel gegen die Bayreuth Tigers verloren. Am Ende kassierten die Wölfe eine ärgerliche und unnötige 3:4-Niederlage. Vor rund 2.000 Zuschauern erzielten Hechtl, Leavens und Miglio die Tore für Selb – im Schlussdrittel lag der Ausgleich mehrfach in der Luft, wollte aber nicht fallen.

So Stürmer Robert Hechtl. Bereits morgen steht Spiel 2 der „Best of Seven“-Serie an … wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, spielt auch in der kommenden Saison in der DEL2. Der Verlierer muss dann in einer zweiten Runde gegen den Verlierer des Duells zwischen Bad Tölz und Weißwasser antreten.