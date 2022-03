DEL2-Playdowns: Selber Wölfe schaffen Serienausgleich

Die Selber Wölfe haben sich in den Playdowns der DEL2 eindrucksvoll zurückgemeldet. Vor rund 2.200 Zuschauern setzten sich die Wölfe gegen die Bayreuth Tigers trotz eines 0:1-Rückstandes nach dem ersten Drittel am Ende hochverdient mit 6:3 durch. Die Tore erzielten Gelke, Hammerbauer, Hechtl, Schwamberger, Slavetinsky und Thompson, Trainer Herbert Hohenberger:

In der Best of Seven-Serie steht es nun 1:1 – Spiel 3 findet morgen in Bayreuth statt … erstes Bully ist um 17 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.