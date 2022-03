DEL2-Playdowns: Selber Wölfe gleichen Serie gegen Bayreuth erneut aus

Die Selber Wölfe haben in den Playdowns der DEL2 die Serie gegen die Bayreuth Tigers erneut ausgeglichen. Vor rund 18 Hundert Zuschauern setzten sich die Wölfe mit 5:2 durch. Vantuch, Reuß, Gelke und Miglio sorgten für eine komfortable 4:0-Führung – Bayreuth konnte zwar noch verkürzen, doch ein Empty Net-Tor durch Schwamberger sorgte dreieinhalb Minuten vor Ende für die endgültige Entscheidung. Trainer Herbert Hohenberger:

Damit steht es in der Best of Seven-Serie nun 2:2. Am Freitag steht in Bayreuth das nächste Spiel an – Spiel 6 steigt dann am Sonntag in Selb.