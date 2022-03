Die Selber Wölfe stehen am Abend in den Playdowns der DEL2 unter Druck. In der Best of Seven-Serie gegen die Bayreuth Tigers liegen die Wölfe mit 1:2 zurück. Heute will man den Ausgleich schaffen, sagt Stürmer Richard Gelke:

Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.