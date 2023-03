Dieses Wochenende können die Selber Wölfe nochmal durchschnaufen und Kraft tanken. Die Hauptrunde in der DEL2 ist durch und sie haben (…)

DEL2: Selb vs. Heilbronn – Playdown-Spiel 4

Die Selber Wölfe wollen in den Playdowns der DEL2 heute einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. In der (…)