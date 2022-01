DEL2 passt Spielplan an: Spiele im Zwei-Tages-Rhythmus möglich

Es vergeht kaum eine Woche, an dem nicht ein Eishockey-Spiel in der DEL2 wegen Corona ausfällt. Fans fordern deshalb seit einiger Zeit den Abbruch der Saison, die Liga will aber den Spielbetrieb durchziehen. Trotzdem gibt es jetzt Anpassungen am Spielplan. Ab Februar sind Spiele im Zwei-Tages-Rhythmus möglich, um noch alle Nachholspiele bis Anfang März unterzubekommen. Für den Fall, dass das nicht gelingt, erklärt der Geschäftsführer der DEL2 René Rudorisch, den weiteren Plan:

In diesem Fall würden die erreichten Punkte durch die gespielten Spiele geteilt, um die finalen Platzierungen zu ermitteln. Die Selber Wölfe müssen damit nach dem Auswärtsspiel am Dienstag in Crimmitschau direkt am Donnerstag und am Samstag wieder ran.