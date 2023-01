DEL2: Oberfranken-Derby zwischen Selb und Bayreuth

Zwei unterschiedlich schwere Aufgaben warten an diesem Wochenende in der DEL2 auf die Selber Wölfe. Bevor es am Sonntag nach Krefeld zu den Pinguinen geht, steht am Abend die „Mutter aller Derbys“ auf dem Programm. Zum vierten mal in dieser Saison stehen sich die Selber Wölfe und die Bayreuth Tigers gegenüber. Die ersten drei Duelle gingen an Selb und auch heute sind die Wölfe gegen den Tabellenletzten klarer Favorit. Stürmer Nick Miglio:

Bis auf den gesperrten Vantuch sind die Wölfe komplett – auch Bitzer, Hlozek und McNeill kehren ins Lineup zurück. Erstes Bully in der bereits jetzt nahezu ausverkauften Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30 und ihr könnt mit der „Eiszeit“ live dabei sein.