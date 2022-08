DEL2: Neuerungen in der Spielzeit 2022/23

In wenigen Wochen steht für die Selber Wölfe das erste Spiel in der DEL2-Saison 2022/23 an. Während die Spieler gerade in Tschechien trainieren, laufen auch neben dem Eis die letzten Vorbereitungen für die neue Spielzeit. Gestern (23.08.) hat die alljährliche Versammlung der Eishockeyspielbetriebsgesellschaft in Nürnberg stattgefunden. Dabei ist unter anderem festgelegt worden, dass die Mindestspielstärke der Clubs in der DEL2 von 9 plus 1 auf 10 Feldspieler plus 1 Torwart angepasst wird. Außerdem soll es in der neuen Spielzeit eine so genannte „Verletztenliste“ geben. Das heißt: Zukünftig werden Spieler mit einer Langzeit-Verletzung für mindestens vier Wochen von der Lizenzliste gestrichen. Bisher galten auch verletzte Spieler gemäß des Regelwerks als spielfähig. Eine weitere Neuerung: Bei weniger als 15 spielfähigen Spielern dürfen – befristet auf zwei Wochen – Spieler aus dem U20-Bereich des DEB nachlizenziert werden. Die neuen Regelungen sollen den Spielbetrieb in den immer noch vorherrschenden Pandemiebedingungen stabilisieren.