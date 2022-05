DEL2: Neuer Stürmer für die Selber Wölfe – Oliver Noack wechselt nach Selb

Der Kader der Selber Wölfe für die anstehende DEL2-Saison nimmt weiter Formen an. Mit Oliver Noack hat man einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen.

Der 21-Jährige gebürtige Berliner durchlief die Talentschmiede des neunfachen deutschen Meisters Eisbären Berlin. Bei den Eisbären Juniors war der Linksschütze Mannschaftskapitän, ist ehemaliger U-18 und U-19-Nationalspieler und war in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Icefighters Leipzig in der Oberliga Nord im Einsatz – dort hat er in der letzten Saison in 49 Spielen beachtliche 25 Scorerpunkte erzielt. Noack selbst sieht sich als Teamplayer, der sich auf die Herausforderung in der DEL2 freut und sich auf und neben dem Eis weiter entwickeln will.