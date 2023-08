DEL2: Neue Regelungen für die Playdowns

Die Selber Wölfe starten im September in ihre dritte Saison in der DEL2. Die zweite Deutsche Eishockey Liga feiert im kommenden Jahr (…)

Eishockey-Spektakel in Klingenthal: DEL2 feiert im Februar zehnjähriges Bestehen

Vorbereitung auf die neue Saison: Selber Wölfe starten mit Testspielen

In zirka vier Wochen starten die Selber Wölfe in die neue DEL2-Saison. Mit vielen neuen Spielern will sich das Team jetzt einspielen. (…)