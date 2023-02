DEL2: Michel Weidekamp ist Spieler des Monats Januar

Michel Weidekamp von den Selber Wölfen ist der Spieler des Monats Januar in der DEL2. Das ist das Ergebnis einer Wahl von Fans und einem Experten-Gremium, durchgeführt vom Fachmagazin „Eishockey News“. Der 25-jährige Torhüter, dessen Fangquote im Januar bei über 94 Prozent lag, setzte sich gegen Hunter Garlent von den Lausitzer Füchsen, Jake Weidner von den Kassel Huskies, dem Freiburger Tor Immo und Ilya Sharipov aus Crimmitschau durch. Vor dem Spiel am Freitag gegen Weißwasser wird Weidekamp eine kleine Trophäe überreicht.

