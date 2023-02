DEL2: Maximilian Gläßl bleibt längerfristig bei den Selber Wölfen

Am Mittwoch haben die Selber Wölfe mit der Verpflichtung von Maximilian Gläßl einen echten Coup gelandet und für Aufsehen gesorgt. In einer Eilmeldung wurde von einem langfristigen Engagement des 25jährigen Verteidigers gesprochen – jetzt sind Details bekannt gegeben worden. So hat der gebürtige Marktredwitzer bei den Wölfen einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Maximilian Gläßl möchte sich langfristig in Selb etwas aufbauen und auch an der Karriere nach der Profi-Karriere arbeiten. Der 49-fache deutsche Nachwuchs-Nationalspieler stand zuletzt bei den Löwen Frankfurt unter Vertrag und kommt auf 182 Spiele in der DEL sowie 144 Einsätze in der DEL2. Am Abend gibt er mit der Rückennummer 59 gegen die Lausitzer Füchse seine Premiere im Wölfe-Trikot. Spielbeginn in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30.