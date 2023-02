DEL2: Mark McNeill bleibt bei den Selber Wölfen

Aktuell kämpfen die Selber Wölfe in der DEL2 um den direkten Klassenerhalt und die Fans hoffen auf Neuzugänge. Derweil melden die Verantwortlichen eine Vertragsverlängerung. Der Vertrag mit Stürmer Mark McNeill wurde um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Der 29jährige Kanadier stieß zu Beginn der laufenden Saison zu den Wölfen und hat sich dort – nach Anlaufschwierigkeiten – zu einem Top-Spieler der DEL2 entwickelt. In 43 Spielen erzielte McNeill 25 Tore und bereitete 17 Treffer vor. Neben den sportlichen Qualitäten schätzt Trainer Waßmiller auch den Menschen McNeill und sieht in ihm ein absolutes Vorbild für seine Mitspieler. McNeill selbst fühlt sich mit seiner Familie im Fichtelgebirge pudelwohl und möchte seinen Teil dazu beitragen, dass sich Selb zu einem Top-Standort in der DEL2 entwickelt.

