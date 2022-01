DEL2: Herrscht wegen Corona noch ein fairer sportlicher Wettkampf?

Die Corona-Pandemie sorgt weiter für reichlich Spielabsagen in der DEL2. Nach dem Auswärtsspiel der Selber Wölfe in Heilbronn am Dienstag, ist nun gestern auch die Partie zwischen Freiburg und Landshut erst einmal verschoben worden. Während Ligenleiter Rudorisch im Radio Euroherz-Interview die Saison regulär zu Ende bringen will, mehren sich die Stimmen, dass von einem fairen sportlichen Wettbewerb keine Rede mehr sein kann. Wölfe-Trainer Herbert Hohenberger:

Ob das für morgen angesetzte Spiel der Wölfe in Freiburg wie geplant stattfinden kann, entscheidet sich heute im Laufe des Tages.