DEL2: Heilbronner Falken gleichen Playdown-Serie gegen Selb aus

Statt Matchpuck heißt es in den Playdowns der DEL2 Serienausgleich. Die Heilbronner Falken haben am Abend bei den Selber Wölfen mit 3:2 gewonnen und damit in der Best-of-Seven-Serie den Ausgleich geschafft. Nach Toren von Kolupaylo und Schwamberger führten die Wölfe dabei bis zur 46. Minute mit 2:1 – trauerten am Ende aber zu vielen vergebenen Chancen nach. Geschäftsführer Thomas Manzei:

Die Entscheidung, wer bereits in der ersten Runde den Klassenerhalt feiern kann, fällt nun frühestens am Sonntag in Selb – vorher stehen sich beide Mannschaften am Freitag zunächst in Heilbronn gegenüber.