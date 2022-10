DEL2: Geldstrafe für Selber Wölfe wegen Becherwürfen

Wenn Schiedsrichter mit vermeintlichen Fehlentscheidungen Spiele beeinflussen, brennen bei manchen Fans die Sicherungen durch. Durch verbale Beschimpfungen oder das Werfen von Gegenständen auf das Eis oder Spieloffizielle werden getroffene Entscheidungen aber sicher nicht zurückgenommen. Die Selber Wölfe sind jetzt für Becherwürfe nach dem Heimspiel gegen Bad Nauheim am vergangenen Freitag durch die DEL2 mit einer Geldstrafe belegt worden. In einer Mitteilung bitten die Wölfe ihre Fans nun nicht nur um Vernunft, sondern auch um sachdienliche Hinweise zu den Werfern beziehungsweise dass sich die Werfer selbst melden, um für ihr Verhalten gerade zu stehen. Bis zum Saisonende spielen die Selber Wölfe jetzt auf Bewährung – bei einem weiteren Vorfall dieser Art, wird die Strafe noch einmal empfindlicher ausfallen, heißt es in einer Mitteilung.