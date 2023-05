DEL2: Fedor Kolupaylo bleibt bei den Selber Wölfen

Er kam in der letzten Saison kurz vor Ende der Wechselfrist zu den Selber Wölfen – jetzt ist der Vertrag mit Fedor Kolupaylo um ein Jahr verlängert worden. Der 27jährige Deutsch-Russe kam vom Nord-Oberligisten EG Diez-Limburg nach Selb in die DEL2 – dort erkämpfte er sich ohne große Anpassungsschwierigkeiten seinen Platz im Team. Man brauche Typen wie ihn, die den bedingungslosen Siegeswillen mitbringen, eine sehr gute Einstellung haben, sich immer in den Dienst der Mannschaft stellen und zu 100% zu uns passen, begründet Trainer Waßmiller die Vertragsverlängerung mit Fedor Kolupaylo.