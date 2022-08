DEL2: Dauerkartenverkauf der Selber Wölfe verzögert sich

Seit dem Wochenende sind die Eishockey-Cracks der Selber Wölfe wieder auf dem Eis. Morgen steht für den Zweitligisten im tschechischen Sokolov das erste Testspiel für die Mitte September beginnende DEL2-Saison auf dem Programm. Auf Dauerkarten müssen sich die Fans aber noch etwas gedulden. Laut einer Pressemitteilung der Wölfe liegt das an den aktuell stattfindenden Umbaumaßnahmen in der Netzsch-Arena, die zum Teil auch die Zuschauertribünen betreffen. In den kommenden Tagen soll hier Klarheit herrschen, heißt es weiter. Wir halten euch bei Radio Euroherz natürlich auf dem Laufenden.