DEL2: Daniel Schwamberger bleibt den Selber Wölfen erhalten

Die Kaderplanung der Selber Wölfe für die anstehende DEL2-Saison nimmt weiter an Fahrt auf. Stürmer Daniel Schwamberger wird dabei weiter die Schlittschuhe für die Wölfe schnüren.

Der 29jährige Deutsch-Tscheche wechselte im vergangenen Dezember vom Oberligisten Lindau ins Vorwerk. Davor hatte Schwamberger über 200 DEL2-Spiele für Ravensburg und Weißwasser absolviert. Nach ein paar Spielen Eingewöhnungszeit konnte er vor allem in den Playdowns gegen Bayreuth die Verantwortlichen von sich überzeugen – dort präsentierte sich der ehemalige tschechische U19-Nationalspieler körperlich robust, kämpferisch und läuferisch stark und trug nicht zuletzt mit zwei Toren sowie drei Vorlagen in den sechs Partien gegen Bayreuth einen wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt der Selber Wölfe bei. In der kommenden Saison möchte Schwamberger um den Playoff-Einzug kämpfen, und so den Fans etwas für ihre überragende Unterstützung in der vergangenen Spielzeit zurückgeben.