DEL2: Brett Thompson bleibt bei den Selber Wölfen

Die Selber Wölfe haben zuletzt Neuzugänge in der Abwehr präsentiert – jetzt gibt es eine Vertragsverlängerung aus der Offensive. Stürmer Brett Thompson geht auch in der kommenden DEL2-Saison für die Wölfe auf Torejagd.

Mit dem 31jährigen Thompson bleibt ein wichtiger Spieler an Bord. Obwohl er aufgrund einer langwierigen Verletzung fast zwei Monate zum Zuschauen gezwungen war, erzielte Thompson in 35 Spielen 36 Scorerpunkte und leistete damit einen entscheidenden Beitrag zum Klassenerhalt. Thompson war ein Leader im Team und wusste sowohl sportlich als auch menschlich zu überzeugen, schreiben die Wölfe in einer Pressemitteilung, Nun will der kanadische Center den nächsten Schritt machen, und in der kommenden Saison ernsthaft in den Kampf um die Playoff-Plätze einsteigen.