DEL-Awards: Wölfe-Verteidiger Peter Trska nominiert

Für die Selber Wölfe wird es ab Mittwoch Ernst – dann starten die Eishockey-Playdowns mit dem Duell gegen die Heilbronner Falken. In der Best-of-Seven-Serie wollen sie den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Bereits am Abend steht fest, wer die besten Akteure der DEL2 sind. In der Kategorie „Bester Verteidiger“ ist mit Peter Trska ein Spieler der Selber Wölfe nominiert. In 51 Hauptrundenpartien erzielte er 48 Punkte und ist damit zweitbester Scorer seiner Mannschaft. Seine Konkurrenten sind Maximilian Faber von den Kassel Huskies und Simon Schütz vom ESV Kaufbeuren. An der Wahl, die das Fachmagazin „Eishockey News“ durchgeführt hat, haben neben den Trainern der 14 DEL2-Clubs auch die Kapitäne aller Teams, die Liga-Verantwortlichen und Vertreter von SpradeTV teilgenommen.