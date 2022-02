Die Selber Wölfe würden morgen in der DEL 2 eigentlich die Tölzer Löwen in der Netzsch-Arena empfangen. Doch jetzt ist klar: Das Spiel muss verlegt werden. Grund sind Quarantänemaßnahmen für Teile des Teams der Tölzer Löwen und sogenannte „Return-to-Play“-Protokolle. Dadurch können die Gäste für morgen keine spielfähige Mannschaft stellen. Den neuen Termin hat die DEL 2 auch schon festgelegt: Am 7. März um 19:30 Uhr sollen die Selber Wölfe dann gegen die Tölzer Löwen antreten.