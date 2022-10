DEL 2: Selber Wölfe zuhause gegen Bad Nauheim gefordert

Es war zunächst ein Saisonstart nach Maß für die Selber Wölfe in der DEL2 mit 3 Siegen in den ersten 4 Spielen. Doch die letzten beiden Spiele gegen den EV Landshut und die Ravensburg Towerstars gingen beide verloren und so gab es am letzten Wochenende nur einen Punkt für die Selber. Das Wolfsrudel bleibt aber kämpferisch. Stürmer Arturs Kruminsch:

Die nächste Chance auf einen Sieg haben die Selber Wölfe heute Abend. Dann ist der EC Bad Nauheim zu Gast in der Netzsch Arena. Die Bad Nauheimer konnten die letzten beide Spiele in der DEL 2-Saison für sich entscheiden. Sie stehen derzeit auf dem 8. Tabellenplatz und damit einen Platz hinter den Selber Wölfen. Erstes Bully in der Netzsch Arena ist um 19:30 Uhr.