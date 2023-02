DEL 2: Selber Wölfe verlieren gegen den EV Landshut

Der Lauf der Selber Wölfe in der DEL2 ist erst einmal gestoppt. Am Abend unterlagen die Wölfe gegen die Heilbronner Falken mit 2:3 nach (…)

Von Platz 9 auf Platz 10. In der DEL2 haben die Selber Wölfe am Abend gegen den EHC Freiburg verloren. Im Duell gegen die Breisgauer (…)

Ein magerer Punkt aus drei Spielen. Für die Selber Wölfe lief es zuletzt nicht so gut in der DEL2. Am Freitagabend gab es aber wieder (…)

Nach Derbysieg gegen Crimmitschau: Am Sonntag gibts das Wölfe-Duell in der DEL2

DEL2: Selber Wölfe empfangen Bad Nauheim

Die Selber Wölfe wollen am Abend in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur. Nach vier Siegen in Folge gab es in den letzten beiden Spielen (…)