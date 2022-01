DEL 2: Oberfranken-Derby findet statt – Selber Wölfe melden Neuzugang

Die Freude ist groß gewesen bei den Selber Wölfen, als die Bayerische Staatsregierung verkündet hat, Großveranstaltungen wieder mit einer Zuschauerkapazität von 25 Prozent zu erlauben. Der Eishockeyverein hat auch direkt den Ticketvorverkauf für das heutige Derby gegen Bayreuth in der DEL2 gestartet – und kurz danach wieder gestoppt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass nur Sitzplätze erlaubt sind. Damit schrumpft die Auslastung in der Netzsch-Arena, sodass es nicht einmal für alle Saisonkarteninhaber reichen würde. Der VER Selb hat sich deshalb entschieden, dass heutige Spiel ohne Publikum auszutragen. Wie es künftig weitergeht, darüber will der Verein in den kommenden Tagen informieren.

Inzwischen steht auch fest: Das Derby kann stattfinden. Wie der VER Selb mitteilt, können die Wölfe heute Abend um 19:30 zuhause gegen die Bayreuth Tigers antreten. Dafür besteht das Wolfsrudel allerdings nur aus einem Rumpfkader. Im Team gibt es vier bestätigte Corona-Fälle, mehrere Quarantäneanordnungen und weitere verletzte Spieler. Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.

Außerdem kann der VER Selb einen neuen Zugang bestätigen. Amadeus Egger verstärkt die Verteidigung der Selber Wölfe. Der 22-jährige Österreicher mit deutschem Pass hat unter anderem schon in sechs Spielen in der Champions-Hockey-League mitgewirkt. Seine Ankunft in Selb lief aber nicht ohne Probleme. Am Donnerstagnachmittag war er in einen Autounfall verwickelt. Daher ist noch nicht klar, wann er für die Wölfe einsatzbereit ist.

Amadeus Egger

Geburtstag: 29.11.1999 – Geburtsort: Feldkirch (AT)

Größe: 1,87 m – Gewicht: 85 kg

Graz 99ers (ICEHL): 11 Spiele – 0 Tore – 0 Vorlagen – 0 Strafen

Vienna Capital Silver (AlpsHL): 18 Spiele – 1 Tor – 2 Vorlagen – 12 Strafen