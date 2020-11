Deko oder nicht? Hofer klagt wegen Waffenrecht gegen die Stadt

Wer regelmäßig durch die Bahnunterführung Alsenberg in Hof fährt, muss sich heute (DI) eine Alternative überlegen. Von 8 bis 17 Uhr ist (…)

Corona Update: Fälle in Hofer Kindergärten

Wie genau kann das Naherholungszentrum am Großen Kornberg mal aussehen? Diese Frage wollen die Verantwortlichen nach und nach klären (…)

Markneukirchen: Gartenhaus voll abgebrannt

In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Markneukirchen eine Gartenhütte in Brand gesetzt. Die Täter haben gewaltsam die Türe des (…)