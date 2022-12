Dekanat Hof: Umzug vom Maxplatz in die Lorenzstraße?

Das evangelische Dekanat Hof sitzt bisher am Maxplatz, direkt neben der St. Michaelis-Kirche. Jetzt will es aber umziehen, und zwar ans andere Ende der Altstadt in die Lorenzstraße. Ausschlaggebend dafür war die Entscheidung des landeskirchlichen Verteilungsausschusses. Er hat Finanzmittel für die Sanierung des Pfarrhauses an der Lorenzkirche in Aussicht gestellt. Demnach kommt der Umzug in die Lorenzstraße günstiger als eine Sanierung des Hauses am Maxplatz.

Die Kirchengemeinden St. Michaelis und St. Lorenz wollen nun intensiv über den möglichen Umzug beraten, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Dekanats. Dekan Andreas Müller sieht in dem Schritt aber jetzt schon einen tragfähigen Weg in die Zukunft.