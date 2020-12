Dekanat Hof: Neue Geistliche für das Hofer Land

Für manche ist Weihnachten in ein paar Tagen der einzige Anlass im Jahr, mal in die Kirchen zu gehen. Für Andere ist der Pfarrer der Gemeinde ein wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber im Leben. Seit fast zwei-einhalb Jahren hat den evangelischen Bürgern von Töpen so jemand gefehlt – 2018 war Pfarrer Gerhard Schneider in den Ruhestand gegangen. Im März bekommt Töpen endlich einen Nachfolger für ihn. Konrad Aller heißt er und ist aktuell noch in Bayreuth tätig. Die evangelischen Kirchengemeinden Kautendorf und Tauperlitz bekommen im kommenden Jahr eine neue Pfarrerin: Sonja Ruf arbeitet derzeit in Regensburg. Kautendorf und Tauperlitz waren seit April ohne Pfarrer. Zum Jahreswechsel gibt es aber erst einmal einen Abschied im Dekanat Hof: Pfarrer Franz Giegold verabschiedet sich von der Kirchengemeinde Döhlau und der Hofer Auferstehungskirche – und geht in den Ruhestand.