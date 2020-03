Durch die Probleme an der türkisch-griechischen Grenze sind die Flüchtlinge wieder etwas mehr in unser Blickfeld geraten. Ein Teil von ihnen ist aber schon bei uns. Um die kümmern sich viele Ehrenamtliche. Eine Ansprechpartnerin für alle gibt es jetzt im evangelischen Dekanat Hof. Elisabeth Frisch ist ab sofort Beauftragte für Geflüchtete. Sie hält Kontakt zu den offiziellen Asylberatungsstellen in Hof und begleitet Frauen und Männer aus dem Iran, die zum Christentum konvertieren.