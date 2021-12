‚Deine Stadt‘: Händler aus dem Hofer Land bei Ebay

Eigentlich müssten genau jetzt – so kurz vor Weihnachten – die Geschäfte in den Städten voll sein, auf der Suche nach Geschenken. Aber Corona macht den Händlern vor Ort auch heuer einen Strich durch die Rechnung. Viele Menschen bleiben aus Angst vor einer Corona-Ansteckung lieber zuhause und bestellen online. Die Online-Verkaufsplattform Ebay solls jetzt richten: 200 Händler aus dem Hofer Land bieten hier im Rahmen des Projekts ‚Meine Stadt‘ ihre Waren an. Eine Art Online-Marktplatz neben dem stationären Ladengeschäft. Das Unternehmen unterstütze die Händler vor Ort bei der Logistik, Zahlungsabwicklung und Außendarstellung, wie es von Ebay heißt.

In Stadt und Landkreis Hof gibt es bereits die beiden Portale ‚einkaufen-in-hof‘ und ‚Heimatladen‘. ‚Meine Stadt‘ bei Ebay sehen Kommunalpolitiker wie Oberbürgermeisterin Eva Döhla oder Landrat Oliver Bär als Ergänzung. Ansprechpartner für interessierte Händler ist die Logistik Agentur Oberfranken.