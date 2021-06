Dehoga fordert nach Outdoor-Partys wieder offene Discos

München (dpa/lby) – Angesichts nächtlicher Outdoor-Partys in Bayern fordert der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erneut die Öffnung von Clubs und Diskotheken. «Die Erfahrungen zeigen doch: Die Menschen treffen sich zum Feiern», sagte der Landesgeschäftsführer Thomas Geppert. «Die Frage ist doch nur, will ich das irgendwo in einem ungeschützten Raum ohne jegliche Auflage und Nachverfolgbarkeit oder biete ich sichere Bereiche.»

Aus seiner Sicht würde die Öffnung von Clubs «sofort Entspannung schaffen und für mehr Sicherheit sorgen und zudem die Akzeptanz anderer Maßnahmen erhöhen».

© dpa-infocom, dpa:210620-99-67600/2