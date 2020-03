DEHOGA: Buchungen gehen bis zu 90 Prozent zurück

Die Corona-Krise macht sich in der Euroherz-Region auch in der Hotellerie und Gastronomie bemerkbar. Wie der Kreisvorsitzende Peter Hagen zu unserem Sender sagt, sind die Reservierungen in den entsprechenden Häusern im Kreis Hof um 70 bis teilweise sogar 90 Prozent zurückgegangen.

Dies führt Hagen darauf zurück, dass in letzter Zeit viele Messen und Veranstaltungen ausgefallen sind. Die meisten Durchreisenden sind wegen dieser Kriterien sonst häufiger zu Gast hier.

Nach Vorgaben des Verbandes DEHOGA sind bei der Bewirtung von Gästen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Dazu gehören ein Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen den Gästen und höchstens 30 Personen in einem Raum.