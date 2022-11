Dehoga Bayern fordert Mehrwertsteuersenkung bei Getränken

Arbeitskräftemangel, steigende Preise und die Pandemie belasten das Gastgewerbe in Bayern. Nun trifft sich die Branche, um über die (…)

Mit dem Bus von München aus in die Berge: Dieses Angebot wird mit der Einführung des 49-Euro-Monatstickets für den (…)

Die Wintersaison im bayerischen Tourismus und Wintersport steht vor der Tür. An Gästen und Besuchern wird es kaum fehlen, doch so (…)

Klimaschützer protestieren am Schloss Neuschwanstein

Klimaaktivisten aus Frankfurt am Main haben am Sonntag am Schloss Neuschwanstein im Allgäu für mehr Klimaschutz demonstriert. (…)