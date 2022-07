Degenfechterin Alexandra Ndolo gewinnt überraschend Silber

In Hochsprung, Diskuswurf, 1500 Meter und 400 Meter Hürden gibt es WM-Medaillen zu gewinnen. Es wird sich auch zeigen, wie stark (…)

Für die ukrainischen Leichtathleten ist die WM auch vor dem Hintergrund des Krieges in ihrer Heimat eine Herausforderung. Russland und (…)

Mit dem Einzug ins WM-Finale hat es für Sprinterin Gina Lückenkemper nicht geklappt. Nun hofft sie, bei der EM in München über 100 (…)

WM-Aus im Halbfinale: Lückenkemper will bei EM Tempo machen

Das war die Nacht bei der Leichtathletik-WM

Die USA haben am dritten Tag der Leichtathletik-WM in Eugene viele Gründe zum Feiern - gleich vier Goldmedaillen gehen an die (…)