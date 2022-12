Defizit von -480.500 Euro: Haushalt 2023 für den Flughafen Hof-Plauen steht

In seiner letzten Sitzung 2022 hat der Flughafenbeirat den Haushalt 2023 für den Flughafen Hof-Plauen beschlossen. Demnach will er Einnahmen von gut 1,12 Millionen Euro machen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Das Geld soll vor allem durch den Verkauf von Kraftstoff sowie die Vermietungen von Anlagen und Hallen in die Kasse kommen. An Ausgaben sieht der Haushaltsplan rund 1,6 Millionen Euro vor. Besonders die Personalkosten werden demnach in die Höhe schießen. Auch die Kosten für den Fuhrpark und die Beschaffung von Betriebsstoffen und Ersatzteilen werden voraussichtlich zunehmen. Die gestiegenen Energiekosten kann der Flughafen weitestgehend auffangen – durch Einnahmen aus den ansteigenden Flugverkehrszahlen. Das geplante Defizit von -480.500 Euro werden die Stadt und der Landkreis Hof entsprechend ihrer Gesellschaftsanteile tragen, heißt es.