Defekter Rettungshubschrauber blockiert Autobahnauffahrt

Ein zu einem Unfall gerufener Rettungshubschrauber hat wegen eines technischen Defekts rund zwei Stunden eine Autobahnzufahrt in Oberfranken blockiert. Die drei Verletzten wurden letztlich mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Sie seien bei dem Unfall nahe Münchberg (Landkreis Hof) weniger schwer verletzt worden als zunächst vermutet. Der Hubschrauber, der ein Problem am Rotor hatte, konnte schließlich repariert werden und hob am Sonntagabend wieder ab.