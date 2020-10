Decke droht einzustürzen: Feuerwehreinsatz in Bankfiliale

Gemünden am Main (dpa/lby) – Ein Wasserschaden über einer Bankfiliale in Unterfranken hat einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. In den Geschäftsräumen der Bank in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) sei überall das Wasser von der Decke getropft, teilte die Polizei am Montag mit. Über den Geldautomaten habe die Decke gedroht, herunterzubrechen. Auch an der Außenfassade sei das Wasser heruntergeronnen. Die Feuerwehr habe festgestellt, dass das Wasser aus der Wohnung über der Bankfiliale kam. Als Ursache vermutet die Polizei einen undichten Boiler. 25 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.