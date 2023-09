Debüt von Mbabu: FC Augsburg bezwingt Greuther Fürth

Ohne sieben Fußball-Nationalspieler hat der FC Augsburg ein Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen besiegte am Donnerstag den fränkischen Zweitligisten mit 2:1 (0:1). Die Augsburger gerieten durch Dickson Abiama schon in der 16. Minute in Rückstand. Nach fünf Wechseln zur Pause drehten die Augsburger, für die Rechtsverteidiger Kevin Mbabu erstmals auflief, die Partie. Phillip Tietz (51.) und Fredrik Jensen mit einem Traumtor aus rund 20 Metern (54.) erzielten die beiden Treffer für den FC Augsburg. Der Schweizer Mbabu, Leihgabe vom FC Fulham, spielte die erste Hälfte.