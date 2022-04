Debatte um Energieunabhängigkeit: Ludwig pocht auf Wasserkraft

Die Energiepreise sind vor allem wegen des Ukraine-Krieges enorm hoch. Ein mögliches Embargo für russisches Gas oder die Gefahr eines Lieferstopps aus Russland machen das nicht gerade besser. Im Gegenteil: Deutschland will energieunabhängiger werden. Dazu sollen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig, pocht dabei auf die Wasserkraft. Diese dürfe vom Bund nicht benachteiligt werden, da sie in Bayern eine große Rolle spiele, so die Freien Wähler weiter.

Zudem dürften auch die Spritpreise keine Armutsfalle werden, teilt Ludwig mit. Er fordert eine umgehende Senkung der Energie- und Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel – eine sogenannte Spritpreis-Bremse