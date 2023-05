DEB-Team startet Vorbereitung auf Dänemark-Spiel

Nach einem Eishockey-freien Tag mit Saunabesuch und Grillabend beginnt die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland mit der Vorbereitung auf das wichtige Vorrundenspiel gegen Dänemark. Um 12.00 Uhr steht für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Tampere die nächste Trainingseinheit auf dem Programm.

Deutschland muss am Donnerstag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen die Dänen gewinnen und wohl auch danach die restlichen Spiele gegen Österreich (Freitag), Ungarn (Sonntag) und Frankreich (Dienstag), um es noch ins Viertelfinale zu schaffen.

Drei unglückliche Niederlagen

Die ersten drei Spiele hatte das Team von Bundestrainer Harold Kreis gegen die Favoriten Schweden (0:1), Finnland (3:4) und die USA (2:3) unglücklich verloren. «Die Mannschaft ist so stabil und gefestigt, dass wir nicht von Druck reden, sondern einfach von einer Challenge», sagte Kreis zur aktuellen Situation nach den Auftaktniederlagen. «Wir freuen uns jetzt schon auf Dänemark.»

Im Training wird es nun darum gehen, das Offensivspiel zu optimieren und mehr Verkehr vor dem Tor zu erzeugen. «Wir müssen es vielleicht ein bisschen mehr erzwingen, ein bisschen mehr dreckig wollen», sagte Kapitän Moritz Müller.

Unklar ist nach wie vor, ob Top-Stürmer Leon Draisaitl und Torhüter Philipp Grubauer nach ihrem Ausscheiden in den NHL-Playoffs noch nach Finnland nachreisen. «Ich bin zurzeit im Gespräch mit dem Deutschen Eishockey-Bund. Da sind ein paar Dinge zu klären. Wir werden sehen», sagte Draisaitl in einem Mediengespräch am Dienstag in Edmonton. Seine Oilers waren am Sonntag (Ortszeit) in den Playoffs an Las Vegas gescheitert, einen Tag später schied auch Grubauer mit Seattle gegen Dallas aus.